Facciamo pace

Il tuo silenzio pesa

e non soffoca me

ma ciò che mi sta intorno

Ho bisogno della tua voce

le cose che dici

mi restano dentro

come il rumore del mare

nella conchiglia

Se farai pace con me

raccoglierò sassolini dalla ghiaia

e disegnerò con essi il tuo nome sull’asfalto

ma grande

che possano leggerlo gli aerei

e un pochino anche Google Maps

E’ una promessa

Ti aspetto in cucina

Vieni a far pace

A far pace con me