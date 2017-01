Appuntamenti di Maggio

Sabato 21 Maggio sarò in ‪Abruzzo‬, a ‪Pescara‬ e presenzierò a un incontro che avrà per oggetto mio albo di ‪Nathan Never‬ “‪La lunga marcia‬”, insieme agli allievi dell’‪Accademia del fumetto pescarese. L’incontro, curato da Milo Vallone e Massimiliano Elia, si intitola “Un aperitivo con Thomas Pistoia” e si svolge presso il ‪‎Disparte‬ in Via Piave 57, a partire dalle 19,30.

Il giorno dopo, domenica 22 Maggio, sempre a Pescara, io e Massimiliano Elia siamo presso il ‪‎Cantiere Teatrale Adriatico‬, in Via Sallustio 19, per dar vita, a partire dalle ore 21, a una nuova data del tour del nostro spettacolo di ‪teatro‬ e ‪canzoni‬ “Soltanto sottotitoli”.

Abbiamo in repertorio pezzi nuovi, veniteci a sentire 🙂