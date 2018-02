Sei l’acqua che cade nel vuoto

dall’assenza di una grondaia di rame

rubata

Sei il moto dell’altalena del parco

nel freddo silenzio di una sera d’inverno

innevata

Sei il sentiero della lumaca

la striscia che seguo felice e bagnato

di bava

Sei profumo d’asfalto e d’estate

Sei stata

e ora non sei

e manchi al respiro di questa notte da cani

Ora sai che non sono io il principe

se fossi almeno uno dei sette nani

invece mi manchi

come il traffico di città

dentro questo quadrato di periferia

emarginata

come il profumo d’incenso

sui banchi e i gradini di una chiesa deserta

e sconsacrata

Manchi come quella telefonata urlata e muta

che non c’è mai stata

Tu ora non sei

e manchi al respiro di questa notte da cani

non sarò mai un principe

Ma, se potessi scegliere uno dei nani…

vorrei essere Brontolo

soltanto per te

©Thomas Pistoia