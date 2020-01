La tua vita è cascata

E’ andata giù di ginocchia, poi ha sbattuto coi denti

e ha visto le stelle

Beh, almeno le ha viste una volta

che il cielo, di norma, lo vede poco e male anche di giorno

Quando il sole, lassù, è una plafoniera guasta

tutto ciò che ha d’intorno sembra nato dietro il vetro di una flebo

e cose e persone hanno contorni liquidi

come gocce

Comunque sia andata

la tua vita è cascata

C’è sempre un sasso, un gradino

oppure il gioco di un bambino

un ostacolo sulla strada

Forse è che tu cammini troppo spesso immerso nei tuoi pensieri

o nei tuoi sogni

e inciampi

Ma no

La tua vita è cascata

perchè procede sempre, impetuosa e testarda, in una direzione

e precipita fredda nel medesimo punto

e fa tanto, tanto di quel rumore

che non senti neanche la tua voce quando provi a parlare

Poi sbatte sulla roccia come un pianto

e si fa male

ma non si ferma e ti si schizza addosso

Guarda come ti bagna, però tu, inzuppato, non ti sposti

e resti sotto, incantato, ore e ore

con le braccia aperte

senza stancarti mai

Ti prego, dimmi

giurami che lo sai

che non puoi farci un cazzo di niente

che tu puoi solo

guardarla

cadere

©Thomas Pistoia