Tu parla

che nel frattempo io ti amo

e ti tengo per la mano

mentre racconti a memoria cio che è stato

poi ti scruto attraverso una candela

Lo sai che la fiammella danza giusto all’altezza del tuo naso?

E ti rende un essere importante

Un angelo da ristorante

ma

Tu sorridi

che nel frattempo io ti amo

e parcheggio più lontano

lascio che la pioggia decori il parabrezza

e guardo scendere a rivoli le gocce

righe d’acqua che si fondono, proviamo a interpretare questi segni

scegliamo a caso una linea della vita

immaginiamola infinita

tu

piangi pure

che nel frattempo io

io ti amo

non perdo tempo, che tempo non ne abbiamo

se il rimmel fosse sangue berrei forte dai tuoi occhi

e vedrei doppio, dopo un po’, ma guiderei lo stesso

Ti giuro. E mi farei notare dalle guardie fino a farmi ritirare la patente

tanto, per ballare, ci bastano due piedi

stai con me, resta qui se non ci credi

e

insultami

che nel frattempo io

io ti amo

sai son qui… già che ci sono…

non temere, non mi offendo, schivo pure un altro piatto

dimmi porco, stronzo, chiedimi ancora da dove vengo e dove sono stato…

Non capisci che per amarti, a volte, devo andare fuori e immaginarmi senza te?

Telefonarti mentre sono per la via

e memorizzare la tua segreteria

Pronto?

Dormi?

dormi, dormi

che nel frattempo io ti amo

stai sognando il mare ed ogni suo gabbiano

io ti guardo come si guarda un angolo di polvere e lanugine

il tuo respiro è come un canto di grondaia quando torna primavera

e c’è profumo di coperta e pane in questo letto e tutt’intorno al mondo

dormi e non sognarmi, non pensare a me

Io sono quello che non c’è e ritorna sempre

come un debito, una disgrazia, un danno, una catastrofe

Ti prego, scappa via

scappa, presto

ma non lasciare la mia mano

nel frattempo

nel frattempo che ti amo

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.