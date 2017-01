I fiocchi che ondeggiano piano

Lo sanno

lo sanno che vanno a morire

Eppure non si fermano

non si fermano mai

Credimi, noi siamo come loro

aspettiamo

aspettiamo in silenzio la fine

in un piccolo letto

sospeso sul mondo

Questo è il nostro inverno

lo sento

mentre ci dormiamo addosso

mi graffia di freddo

di freddo la schiena

Per questo

nel bel mezzo della notte

mi alzo e vado alla finestra

e perché tu possa mancarmi

dipingo affreschi di condensa sui vetri

Ma tornerò, non temere

tornerò come sempre

Scenderò

su di te

come neve sul mare

Scenderò

dentro te

come neve sul mare

che si scioglie di spuma

in un solo colore

e si lascia portare dall’onda

verso l’ultimo bacio di spiaggia

Pensa

Pensa che amore sarà

Morire così

come neve sul mare

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.