Con olfatto e udito di cane

ti ho cercata nel mondo

Inclinando il capo al rumore di pioggia

che fanno le bici passando di notte

ho fuggito i passi dell’uomo col laccio

e ho annusato le stelle

ululando il tuo nome

Con olfatto e udito di cane

ti ho trovata nel mondo

Facendo la posta davanti al negozio

convinto tu fossi fragranza di pane

ho seguito la scia senza pensarci

fino in cima alle scale

sognando un padrone

Con olfatto e udito di cane

ti ho protetta dal mondo

vegliando il tuo sonno dall’agguato del ladro

La mia esperienza di notti randagie

ha reso più deboli l’orso ed il lupo

cui ho mostrato le zanne

sulla riva del fiume

Con olfatto e udito di cane

ti aspetto da giorni

Sto accucciato sul ciglio dei nostri ricordi

che passano via come auto veloci

e penso alle notti di carne rubata

alla nostra tana nascosta

in mezzo al fogliame

Non mi muoverò da qui, mai

Qui

mi hai detto di stare

con olfatto e udito di cane, tesi

disperati d’amore

aspetterò il tuo ritorno

invano

accanto a questo guard-rail

©Thomas Pistoia