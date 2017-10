Di dolce spavento (Shivadrum)

Prima che ci fossi

io già ti aspettavo

sapevo che eri lì, in giro, da qualche parte

e a volte mi innervosivo

Ma dov’è?

Quanto tempo ci mette ad arrivare?

Avrà trovato un impiccio sulla strada?

Prima che ci fossi

non ti conoscevo

allora provavo a immaginarti, a darti un volto

e ti cambiavo ogni giorno il colore degli occhi

e dei capelli

L’altezza, il tono della voce… Precauzionalmente

mi ripetevo che la bellezza non è tutto

Prima che ci fossi

quanto mi mancavi

sentivo di non essere ancora davvero una persona

avevo dentro un vuoto da riempire

Una canzone

cui manca l’ultimo verso per finire

e si ferma continuamente su accordo in si bemolle

Prima che ci fossi

io già ti amavo

senza sapere il tuo nome

senza sapere il tuo nome io ti chiamavo amore

Ora che so chi sei, ora che ci sei

il mistero e l’attesa non sono finiti

perché so che ti svelerai ogni giorno con un sorriso nuovo

e che scoprirò nella nostra vita insieme

il tuo tesoro

Scoverò nel tuo silenzio ciò che mi stai per dire

e seguirò le tracce dei tuoi sogni dalla sabbia fino al mare

Sarai la mia sorpresa quotidiana da scartare

in un abbraccio forte

E non mi darai pace, lo so, neanche quando tutto andrà più lento

per il tempo già passato su di noi

avremo pelle e capelli d’argento

ma, ogni mattina, nel vederti dormire accanto a me

ancora sobbalzerò

di dolce spavento

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.