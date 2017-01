E’ uscito il mio primo romanzo.

Comincio finalmente a parlarvi del mio romanzo “La leggenda del Burqa” e vi mostro anche la prima e la quarta di copertina (il disegno è nientepopodimenoche della mitica Lola Airaghi).

Com’è nato?

Ogni giorno dedico un’oretta (di solito notturna) a quello che chiamo “cazzeggio”, ovvero la navigazione a vista nel mare magnum della rete.

Durante una di queste traversate al buio mi sono imbattuto, circa due anni fa, in un articolo che raccontava a grandi linee la storia di Malalai Joya, attivista afghana per i diritti umani e in particolare delle donne.

Perché questo è un romanzo d’avventura, sì, ma parla di donne.

A me le donne piacciono tanto, forse troppo.

Mi piacciono soprattutto quelle coraggiose.

Malalai è stata eletta e ha ottenuto un seggio presso la Wolesi Jirga, l’assemblea nazionale del suo paese. E’ una delle prime donne ad aver ottenuto un incarico pubblico dopo la cacciata dei talebani (anche se lei dimostra spesso che per le donne non è cambiato granché e c’è ancora tanta strada da fare).

Orbene, durante una seduta questa signora ha denunciato la presenza, all’interno dell’assemblea, come deputati, di diversi “signori della guerra”: trafficanti di armi e di oppio.

Con le dovute proporzioni potremmo paragonarli ai mafiosi nostrani, ecco.

Solo che noi i mafiosi mica li teniamo in parlamento!

Ehm…

Torniamo a Joya.

Questa denuncia pubblica le è costata una condanna a morte da parte di questi personaggi. E’ un bersaglio umano. Potrebbe essere uccisa in qualsiasi momento.

Non solo: vive nel paradosso. Per non farsi riconoscere e sfuggire ai suoi persecutori, Malalai è costretta a indossare uno dei simboli della coercizione e sottomissione delle donne: il burqa.

Sì, come fosse una maschera.

Questa è l’idea da cui è nato tutto. Mi sono chiesto: e se il burqa diventasse all’improvviso un simbolo di riscatto e di giustizia?

Questa storia ha due personaggi, due donne: una, Malalai, la protagonista, totalmente inventata. L’altra, Joya, che… somiglia molto alla Malalai Joya della realtà.

Poi c’è Il Burqa, la maschera. Chi la indossa? E perchè?

Il romanzo, attualmente in distribuzione, è edito da Ofelia Editrice.

La prefazione è di Aldo Magagnino.