Sei come un fiore di cristallo

che ha il profumo della sabbia

e lo stesso colore dei pensieri

Sei la prima ruga del tempo

scavata senza ritorno

sulla fronte muta di tua madre

Sei il peso leggero di un sorriso

portato in braccio, piano, tra la gente

a respirare

Una vita sola,

calda, come il raggio di sole che investe

queste scarpe sempre nuove

e queste ruote maledette

Dimmi, piccola paura di non dire

Dimmi cosa posso fare per seguirti nel tuo canto

Intanto… ascolta

sono qui che non riparto

perché ho ancora sete di guardarti

di sentire la tua forza farsi vetro

dentro la mia mano

Sono parole, parole, parole e nient’altro

non ti servo e non ti salvo

c’è un dio pazzo che ti vuole e ti vuole solo sua

Non si ferma e non si stanca

non ti lascia andare via, ma…

In questo assedio

sei tu che mi sollevi

e vedo il mondo, finalmente

Sapessi

quanto è piccola

Quanto è piccola la gente

…se la guardi da quassù

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.