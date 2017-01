Ho scritto un algoritmo per te

perché, come Tenco, non avevo nulla da fare

Se ci pensi non c’è niente di strano

ognuno scrive di quel che conosce

Io non voglio morire suicida

questa tanta sensibilità che mi trema l’anima

la metterò a tacere

In fondo si tratta solo di trovare

il modo e il motivo per cui siamo stati insieme

nonostante

nonostante tutto

Ho scritto un algoritmo per te

per darci adesso un’idea precisa del divario

e della distanza tra noi

Non è solo questione di trovare il punto esatto in cui schiacciavi il tubetto del dentifricio

No

Non è solo quello che a te piaceva e a me no

Non è come il colore preferito

Il mio algoritmo va più a fondo e conta anche i giorni

e le ore

e i minuti

Parte dal momento in cui ti ho vista la prima volta

(con la tua amica, seduta sul muretto della casa di collina

che le luci alle tue spalle sembravano Parigi

e invece erano solo le stelle e il traffico sulla statale)

e arriva fino ad oggi, adesso, che mi hai detto addio

e te ne sei andata

dimenticandomi qui

Il mio algoritmo calcola tutte le infinite variabili di un tuo sorriso

e le conserva in una porzione di memoria che è solo mia

un archivio di cose fatte insieme

i film d’essai dormiti sul divano

la spesa al centro commerciale

l’auto ferma tra nuvole di fumo sotto il viadotto

la cartolina mai spedita dal mare

poi le lacrime al funerale di tuo padre, mentre mi tenevi la mano

e quell’attesa stroncata da un’ecografia a colori, che nessuno di noi due sapeva che dire

e quando ti ho chiamata amore, ma tu dormivi

eppure son sicuro, quella volta

di aver bisbigliato forte

Ho scritto un algoritmo che calcola cosa ci resta

il senso che ha avuto lo starci accanto

e se c’è ancora una speranza

Il mio algoritmo somma i nostri numeri di cellulare

calcola il valore esadecimale del colore dei tuoi occhi

e stampa a video quante volte in tutto abbiamo fatto l’amore

Ma, perdio, dev’esserci un errore

Sì, sì… dev’esserci un errore

A un certo punto si blocca e va in loop

Va in loop

In fondo si tratta solo di trovare

il modo e il motivo per cui siamo stati insieme

nonostante

nonostante tutto

nonostante

nonostante tutto

nonostante

nonostante tutto

nonostante

nonostante tutto

…

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.