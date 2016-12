Di seguito i filmati delle mie letture durante la presentazione del 19 Ottobre del mio ebook “Abitavo in Via Oberdan” presso la libreria Ergot Officine di Lecce. I pezzi che ho letto sono “Il modello è Lady Oscar”, “Il pescatore di uomini” e “Io sono gay”. In chiusura Maurizio Loprevite, che presentava il suo romanzo “Prima del rap non sorridevo”, ha letto il mio racconto “Con la bocca piena”.