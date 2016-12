Musiche di valzer, mani nelle mani

E sigarette accese, nuvole di fumo attorno a sedie e tavolini

Bottiglie in fila come soldati

O come bambini

E il vecchio cameriere che non ha mai il tempo di guardare bene ciò che già sa a memoria

Di masticare sempre le stesse scene, bocconi di storie che nascono e muoiono qui

Ne ha viste donne sole, belle o appena sfiorite, segnate da macchie di rimmel colato insieme alle lacrime

E uomini in cerca di un niente, un motivo, di qualche avventura, soltanto una scusa per dire a se stessi

Io sono vivo

E ha preparato per loro, ha organizzato per anni

Meticoloso ha curato tutti i loro bisogni

Ha aspettato nell’angolo un cenno, un richiamo

Spettatore lontano

E ha imparato a chiamare amore anche il tradimento, perché ha visto nelle camere incontri di un momento lasciar tracce su lenzuola di lino

E una mancia sul comodino

E ha nella mente, nascosta, sempre quell’immagine buffa di una donna che lo aspetta con in testa i bigodini

E due figli sposati che si ostina chiamare “i miei bambini”

I miei bambini…

E quando torna a casa è sempre notte fonda

La chiave nella toppa, un cigolìo di porta e una stanza nel silenzio di sua moglie addormentata

E ha come l’impressione di non averla mai svegliata

Soltanto un’impressione, un futile motivo

Per dire a se stesso

Io sono vivo

Io sono vivo

Io sono vivo

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.