Questo post per informarvi che, come riportato nel manifesto che vedete qui sotto, il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della donna, alle ore 21 e 15, presso la Torre Civica di Bientina (PI), Krios Teatro rappresenterà il mio monologo “Il modello è Lady Oscar”. Interprete Marco Zazzeri con la partecipazione di Cristina Frangioni. Regia di Luisiana Tognarini.