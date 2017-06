La linea del dolore dritta

è una strada

che taglia in due il deserto che hai dentro

e si perde su due orizzonti opposti

dove finisce il cielo

La linea del dolore curva

si chiude a cerchio

ritorna al punto di partenza e ti tortura al centro

senza fine, scavando intorno all’anima

finché non resti solo

La linea del dolore breve

è un accordo di Fender

un fa maggiore ripetuto a oltranza in un brutto concerto

senza luci, senza un pubblico che canta

è un pugno, dato forte, al silenzio

La linea del dolore lunga

odora di disinfettante

è come un corridoio bianco, la piega triste di un lenzuolo

sul letto sfatto di tuo padre

un rintocco di campana, cupo, nella piazza vuota

La linea del dolore spessa

è una frusta frastagliata

che flagella il punto in cui vita abbandona amore

e lo lascia al binario, in un giorno di pioggia

con lo sguardo vagante e tanta voglia di bere

La linea del dolore sottile

ha il nome di un figlio perduto

sfoglia di lacrime i colori di un fiore e si fa pietra

inamovibile, a segnare il posto

per una donna in ginocchio e il suo segno di croce

La linea del mio dolore non è tra queste

e non saprei descriverla

So solo che, da sempre, la seguo come un sentiero

nella speranza di scorgere

ogni tanto

per un attimo

il tremolio distante

del tuo miraggio

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.