Per curare la mia tossicodipendenza leggo molto i classici

e guardo poche e selezionate serie tv

I frequenti episodi di astinenza li gestisco svolgendo

piccoli lavori di bricolage

Tengo occupate le mani

La sera vado a letto presto

e cerco di riposare

Per alleviare la mia tossicodipendenza seguo corsi di ginnastica posturale

per tenere su la testa nonostante il peso dei pensieri

e mi imbottisco di caramelle gommose e zuccherate

tengo occupata la bocca

poi do la caccia alle zanzare

per impegnare anche il tempo

Per sopportare la mia tossicodipendenza frequento travestiti

Li trovo su internet e finiamo a chiuderci nel più vicino motel

Non faccio niente di orifizio con loro, perché voglio solo parlare

racconto loro di te

e li faccio commuovere

Sporcano i cuscini di rimmel

Ho raggiunto una certa maturità nel dolore

trovando le giuste motivazioni per cui posso dire

che la mia tossicodipendenza è in fase di astrazione

Posso cominciare a smettere di accumulare le cose

e uscire ogni tanto a buttare fuori l’immondizia

facendo questo

in memoria di te

e in fretta

che mi aspetta il Getsemani

Per guarire la mia tossicodipendenza ho studiato stenografia

ora scrivo in fretta il tuo nome, appallottolo e ingoio

Combatto il tedio intestinale guardando Retequattro

il combinato disposto Forum

e telefilm polizieschi anni ottanta

per convincermi che solo alla morte non c’è cura

Insomma, cerco di farla passare

questa tua assenza, questa apnea

che mi fa lucidi gli occhi e tremanti le gambe

I miei amici ci provano, ma non sanno darmi

la tua stessa compagnia

Ormai sono convinti che

la mia tossicodipendenza

non passerà mai

Ho bevuto

fumato

sniffato

ingerito

iniettato

troppo

di te

©Thomas Pistoia