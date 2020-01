Caro Babbo Natale

quest’anno ho cercato di essere buono

per questo vorrei

che tu, stanotte

mi riportassi lei

Mettila qui, sotto l’albero

oppure fa’ che entri da quella porta

vestita di rosso

come se nulla fosse accaduto

dammi con lei anche un solo minuto

un solo minuto

tutto per me

E se vai molto di fretta

mandala pure giù dal camino

non preoccuparti

la prenderò io

l’abbraccerò al volo

o le farò da cuscino

e cadrà su di me

Non c’è bisogno che me la incarti

non metterci fiocchi, nè biglietti d’auguri

La prendo anche così

purché non vada più via

e rimanga qui

Perché senza di lei per me non c’è natale

né altro giorno di questa mia vita

Babbo Natale, io non so se sono buono davvero

posso dirti soltanto che è per lei che respiro

Mi manca, ti prego, riportala qui

Anzi, sai che ti dico, mi è venuta un’idea

Non disturbarti

Facciamo così

Questa lettera non te la invio

Lei, dimmi soltanto dove la tieni

che vengo a prenderla io

©Thomas Pistoia