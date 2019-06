Questo amore

devi guardarlo in controluce

come una litofanìa

Risaltano al sole le molte zone oscure

sono la mappa della nostra idiozia

Soltanto a tratti emergono macchie chiare

come un’agenda di pochi giorni felici

nel complesso l’immagine risulta indistinta

molto confusa e dai contorni imprecisi

Non lo diresti

ma siamo noi due

Questo amore

puoi guardarlo in negativo

non come fotografia

Siamo da sempre in una camera buia

Appesi a una molletta da biancheria

Sviluppiamo qualcosa che non capiremo mai

e tentiamo invano di fissarla nel tempo

come se potessimo poi tornare indietro

a riprenderci quell’unico e solo momento

Non ci riconosciamo

ma eravamo noi due

Questo amore

devi guardarlo con me

senza aspettarti da lui

niente di più di quello che è

L’instantanea scattata al millisecondo

giorno per giorno

mossa, sfocata, in scala di grigi

raramente a colori

Questa sequenza di errori

Siamo noi due

Mettiti in posa e sorridi

Se ce la fai

