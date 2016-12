Lo chiamero’ Aylan

Lo chiamerò Aylan

questo vento freddo che viene da lontano e ci attraversa il cuore

Lo lascerò passare come passano le parole

inutilmente, in fila su uno schermo

senza rumore

Lo chiamerò Aylan

questo treno che viaggia verso il nord e si ferma chissà dove

E quanti, che lo aspettano e dormono in stazione

sulle panchine, oppure per terra…

Quant’è difficile sognare dall’asfalto!

Lo chiamerò Aylan

questo cane che annusa il cielo da uno scoglio e ulula il suo nome in faccia al mare

E non ci credi che un essere così piccolo abbia dentro, tanto, il coraggio di abbaiare a queste onde!

Infatti, ecco che all’improvviso tace e con la coda tra le gambe si nasconde

Poi.. poi scompare

E chiamerò Aylan questo liquore scuro, che mi annebbia gli occhi e il passo

e mi trascina rasente il muro

Chiamerò Aylan la notte delle stelle assenti

sottovoce, reciterò costellazioni dentro al buio

Là, nel punto esatto in cui è più basso il cielo, porterò dentro gli occhi l’urlo

di un sonno silenzioso e fermo, teso, nel vuoto, come un telo

Chiamerò Aylan una canzone nuova, che venga musica a farsi beffe del dolore

o a far più dolce il sogno

in questo tenue e disperato respirare

Chiamerò Aylan il mondo

questa palla fatta di letame e amore, sospesa nello spazio

che si balocca con le sue guerre e i suoi auguri di buon natale

con le sue facce sporche, in fila, come grani di un rosario

in un eterno e insulso viaggio da scontare

Prima che se ne perda la memoria…

Chiamerò Aylan questo riposo

Sembra dormire

su un materasso di sabbia bagnata

in un lenzuolo di stanca risacca che, senza fine

lo copre e lo scopre, lo copre e lo scopre…

come carezza

Come carezza fatta piano da un’unica mano di uomo

La mano di tutti

…che ora chiede perdono

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.