Da bersagli furono lesti

i governanti

a debellare i brigatisti

Con la P2 più tardi e lenti

Con la mafia tolleranti

e più coinvolti

Ma dopo le stragi e gli anni di piombo

lo sentimmo tutti

l’urlo di Tardelli, muto

per noi al di qua della tv

Non era di vittoria

Era un urlo di speranza e di riscossa

Sembrò spezzare in due il presente

Si alzava in piedi il partigiano

il presidente

Lo sentimmo tutti, nelle orecchie

forte

L’urlo muto di Tardelli

disarticolato

parole senza senso e gioia al vento

Ma per noi un messaggio chiaro

Possiamo vincere anche noi

possiamo cambiare

Costruire tutti insieme

essere un popolo campione

Volerci bene e dare a tutti

Dare a tutti una lezione

Sono passati decenni e oggi

l’urlo muto di Tardelli passa in fretta su Youtube

Non siamo cambiati

e non siamo certo noi i migliori

Costruiamo poco e niente

Non ci vogliamo bene affatto

e in Europa siamo

la compagine perdente

Ogni tanto (spesso)

per uscire dalla merda

ci affidiamo alla fortuna

e aspettiamo, petto in fuori

la testata di Zidane

©Thomas Pistoia