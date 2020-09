Maurizio Mannucci, il blogger che copia

Ma perché. Perché COPIARE. Perché.

Il 10 Marzo scorso, in pieno lockdown, ho scritto su Facebook questo post ( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222798421338956&set=pb.1528357796.-2207520000..&type=3 ). L’ho poi replicato su questo blog ( http://www.viaoberdan.it/corona-virus ). Qui è scritto chiaro: sono anche un informatico, un informatico che lavora pure nei tribunali, non fate i fessi che prima o poi vi becco. I sistemi per trovare i furbetti ci sono. La tecnologia avanza, sapete.

Niente, qualcuno ci prova sempre. Così ho scoperto che il Dott. Maurizio Minnucci , ovvero costui ( https://illaboratoriodigrenouille.it/_files/200000669-0752c0752f/450/IMG_4576.JPG ) ha preso il mio post, gli ha cambiato titolo e lo ha pubblicato sul suo blog Il laboratorio di Grenouille ( https://www.illaboratoriodigrenouille.it/il-vento-della-primavera/ ).

Manco la foto ha cambiato!Che poi non è che si diventi ricchi e famosi a copiare me. Cioé, almeno copiate quelli bravi!

Niente, lo rendo pubblico, così magari lo cancella, come gli ho chiesto via mail. Quando mi restituirà ciò che è mio, toglierò questo post.

Ciao, Maurizio.

E sei pure iscritto alla SIAE.

Suvvia, che in fondo ti sto facendo un po’ di pubblicità.

Mah!