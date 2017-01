Non so più come chiamarti amore

da tempo cerco un’alternativa a questa parola

che usano tutti

che è inflazionata

e non basta

non basta a descrivere quello che sento

quello che sei per me

Per questo

per anni

ho cercato un termine nuovo

Ho provato vezzeggiativi

diminutivi

accrescitivi

Ho provato metafore

perifrasi

iperboli

parafrasi

Ho provato una per una tutte le figure retoriche

anche il climax

Inutilmente

Non sapendo più come chiamarti amore

ho provato a inventare una parola nuova

onomatopeica

ma, vedi, ciò che provo per te

fa un rumore che non è pronunciabile

nè riproducibile

Insomma, per anni, ho consultato dizionari

enciclopedie

Ho cercato su google e wikipedia

con gli operatori booleani

e i tag

e gli hashtag

Ho setacciato sinonimi e contrari

lemmi

radici

e desinenze

inutilmente

Mi ero quasi arreso

Fino ad oggi

Oggi

Oggi che mi hai detto addio

ho capito

ho finalmente capito

che

per chiamarti amore

mi è sempre bastato

semplicemente

pronunciare il tuo nome

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.