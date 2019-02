Bene che vada

un giorno o l’altro

uno di noi due morirà

meglio che succeda prima a te

così potrò scrivere

poesie bellissime sulla tua assenza

e sul dolore che mi procura già adesso

anche perché andassi via prima io

tu non sapresti mica fare lo stesso

Male che vada invece

la casistica dice che

ci sarà

l’inevitabile routine

un calo fisiologico

le malattie

oppure finiremo i soldi

la crisi del settimo anno

l’incapacità di darci un senso

un altro o nessun figlio

diventerò gay

e tu vegetariana

ti fotterai lo stipendio alle slot-machines

e io ti tradirò appena sarai lontana

Insomma: per un motivo o per l’altro finirà

Finisce sempre

Perché l’amore è fatto così

Ha una data di scadenza

Come un oggetto in vendita

si chiama obsolescenza

viene appena passa la garanzia

Si rompe

lo fanno apposta

obsolescenza programmata

forse per costringerti a rifarlo

a ricominciarlo

oppure a piangerlo

Dev’essere un trucco per farti capire

quant’era grande

quant’era importante

per non farti ripetere col prossimo amore

lo stesso errore

Ma non serve, finisce anche quello dopo

e l’altro dopo ancora

Finisce sempre

Perché l’amore è fatto così

Ha una data di scadenza

Come un oggetto in vendita

si chiama obsolescenza

obsolescenza programmata

Dipende, secondo me, dal materiale scadente

perchè l’amore è fatto di noi

Quindi in pratica

E’ fatto di niente

