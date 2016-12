Oggi

Porto a bruciare

La mia collezione di Dylan Dog

Mi sono stancato del suo scandirmi la vita

Oggi

Porto a bruciare

La mia collezione di Dylan Dog

La chiudo nel cofano e la porto lontano

Poi la scarico tutta nel bel mezzo di un campo

E cospargo benzina

Non la accenderò subito, no

Lo so

Mi verrà in mente qualcosa

Una frase… una scena

Lei sfogliava alfa e omega sulla panchina e mi chiedeva “ma cos’è? Di che parla?”

Io tronfio, simulavo noncuranza e dicevo “è dell’orrore…”, mentre agognavo un suo sguardo, un suo bacio…

Il mio primo amore…

La moto del mio amico si spegneva contro un albero sul sorriso assente di Morgana, insieme, forse, alla mia prima sigaretta

E lo scopare della mia prima volta, è stato dopo mezzanotte

Quella volta sono andato troppo… troppo di fretta

Oggi vado a bruciare la mia collezione di Dylan Dog

E a chi mi dice “perché non la vendi?”, io rispondo

Perché ha battuto a tempo la mia vita

Come faccio a vendere i ricordi?

Quanto mai dovreste spendere? Quale astronomica cifra?

E sarebbero comunque soldi buttati!

No, quello che è già stato, ne sono certo, non vale un cazzo, però… Io so…

Io conosco la caccia alle streghe della mia maturità

E il freddo torinese delle notti del plenilunio, quando dormivo insieme a un topo (l’ospite sgradito?)

E so che è partito

E’ partito anche per me, un giorno, il treno sconfitto del lungo addio

e del mio ritorno in un posto che non sapevo ancora chiamare casa

Lei… non l’avrei rivista più, non le avrei mai più parlato… La lasciavo anch’io… che combinazione!

Fanculo, Dylan Dog

Copione

Oggi brucio la mia collezione

E penso che forse tra Goblin e Killex avrei potuto bere un po’ meno

E tu? Tu quando sei arrivata? Che non avevi mai letto un fumetto in vita tua

Ero lontano dalla luce la prima volta che ti ho baciata e, non so se hai notato…

Finché morte non vi separi il giorno che t’ho sposata…

Neanche a farlo apposta…

Copione, Dylan Dog

Buffone

Oggi

porto a bruciare

la mia collezione

E sono certo che faccio bene

Faccio bene

Perché ho una figlia nata con il marchio del vampiro

E per l’altra ho compilato il modulo A38…

Papà, è colpa loro… mi spiano…

Nel Nome del Padre… proprio oggi che sei morto

Brucio qui, adesso, la mia collezione di Dylan Dog, alla faccia dei suoi autori che mica lo sanno

Mica si rendono conto di quello che fanno

Del peso che hanno nella mia vita quelle vignette, quelle parole in fila, dentro le nuvolette…

E nelle fiamme butterei anche quei coglioni che fino a ieri mi hanno chiesto

Ah, leggi fumetti? A quarant’anni?

E voi cosa leggete, stronzi, analfabeti di ritorno

Arrancate sul giornale al tavolino del bar, zombi, al di qua di un televisore…

Voi non lo sapete, non lo capite, che nella mia collezione di Dylan Dog c’è più amore

di quanto ne abbiate mai provato in tutta la vostra vita

Sì, mi sembra quasi di vederlo l’amore, salire fumo da questo fuoco, consumare il sogno in lacrime e pagine, fino a renderlo miraggio

Coraggio…

Oggi lascio bruciare tutta questa carta, che si fa nera

E si dispera

In mezzo all’erba

Cenere che odora di petrolio

E io qui, che un poco muoio questa vita e un poco me la faccio raccontare

E disegnare

Fanculo, Dylan Dog

Smettila una buona volta di copiare!

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.