Poesia d’amore

Ti odio.

Ti odio perché mi sembri bellissima e magari non lo sei.

Ti odio perché solo tu riesci a farmi fare ciò che non vorrei.

Ti odio perché nel mio futuro non vedo altre alternative che te.

Ti odio perché, ne son sicuro, anche tu non riesci a non odiare me.

Ti odio.

Ti odio perché mi manchi e soffro, mentre mi chiedo con chi sei.

Ti odio perché, se non ti conoscessi, probabilmente t’inventerei.

Ti odio perché io non resisto e se ti dico “mai” voglio dire “adesso”.

Ti odio perché, se insisto, ti odio sì, ma mi piace il sesso…

E ti odio a tal punto che a volte t’ucciderei: quando dici “non lo so” e vorresti dire “no”. Quando mi respingi… perché sai che tornerò.

Davvero, a volte, ti farei del male!

Vorrei picchiarti a denti stretti, colpirti, magari con un coltello, torturarti per costringerti ad urlare che son bello!

Vorrei che tu piangessi, ma quando piangi soffro anch’io.

Vorrei che tu credessi che ti odia perfino dio!

Ti odio.

E odio anche la tua pelle, quando la mia mano ti accarezza.

Ti odio perché chi compra è sempre colui che disprezza.

Ti odio perché ogni tuo bacio è un viaggio su un altro pianeta.

Ti odio perché solo per te riesco a fare il poeta.

E

Ti

Odio

Ti odio perché, se sto con te, dimentico tutto, anche gli amici.

Ti odio perché non pensi neanche una delle cose che dici.

Ti odio perché per te sacrificherei tutto, anche la vita.

Ti odio perché mai e poi mai ammetteresti che ti sei pentita.

E a volte, giuro, vorrei riuscire a mandarti via.

In Africa, in Alsazia, in Polonia o in Bulgaria, però lo so, poi ti raggiungerei…

“Passavo di qua, allora…”

Quante bugie ho detto e direi!

Vorrei che ti inginocchiassi e mi chiedessi scusa mille volte!

Vorrei che la piantassi con le tue ipotesi contorte!

Ti odio.

E ti odio di un odio mai provato da un essere umano!

Ti odio perché con tutta l’anima…

Io ti amo.

©Thomas Pistoia

