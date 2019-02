Il 19 Agosto vi aspetto a Lido Pizzo (Marina di Gallipoli, Lecce) per la presentazione del mio ebook di racconti “Abitavo in Via Oberdan”. Insieme a me Maurizio Loprevite con il suo romanzo “Prima del rap non sorridevo”.

Lido Pizzo (Gallipoli -LE) Lunedì 19 Agosto 2013 – Ore 18

Presentazione del romanzo “Prima del rap non sorridevo” di Maurizio Loprevite e dell’ebook di racconti “Abitavo in Via Oberdan” di Thomas Pistoia.

Interviste e reading con gli autori.

Nel corso della serata esibizioni musicali dei Michael and the teeth.

Introduce gli autori Monica Starace.