Il 19 Agosto 2013, come annunciato nei giorni scorsi, si è svolta presso Lido Pizzo (Gallipoli – LE) la presentazione del romanzo Prima del rap non sorridevo di Maurizio Loprevite e del mio ebook di racconti Abitavo in Via Oberdan.

Ha introdotto gli autori Monica Starace.

Nel corso dell’evento si sono esibiti i Michael and the teeth.

Le letture da Abitavo in Via Oberdan sono Il modello è Lady Oscar, Io sono gay, Figli del popolo e Fine pena mai.

Del romanzo Prima del rap non sorridevo sono stati letti alcuni brani più salienti.

Buona visione 🙂