Presentazione di “Abitavo in Via Oberdan” e “Prima del rap non sorridevo” a Lecce.

Sabato 19 Ottobre, presso la libreria Ergot Officine – Via Palmieri / Piazzetta Falconieri, 1/b – a Lecce, io e Maurizio Loprevite presenteremo i nostri lavori. Io leggerò alcuni racconti dal mio ebook “Abitavo in Via Oberdan” e Maurizio leggerà alcuni brani dal suo romanzo “Prima del rap non sorridevo”.

Nel corso della serata si esibiranno i gruppi musicali Michael and the Teeth e Duo Giuliana Gnoni – Maurizio Mangia.

Vi aspetto.

Thomas