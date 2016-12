Ti dimentico

come capita, a volte, con il cellulare o le chiavi di casa

lì, dentro una stanza

sulla credenza o sulla scrivania

Così non ti porto con me e non ti accompagno

ignoro i tuoi orari

non ti chiamo nemmeno e spesso mi sfugge perfino il tuo nome

ma ce l’ho qui, sulla lingua, adesso mi viene

Ti dimentico

come se fossi lontana, in qualche deserto sabbioso e sperduto

dietro le dune di una stazione della metropolitana

o in un parcheggio a spina di pesce nella boscaglia

Così non ti sento quando parli o canti

quello che diventi è una nebbia sottile, che si espande al rallentatore

in ogni dove

e posso dire “non ti conosco”

“forse di vista…”

oppure “quella faccia non mi è nuova, dev’essere una del posto”

Ma ti dimentico

come una data, un appuntamento mancato

come lo scontrino all’uscita del negozio

Ecco, sì… come una scadenza fiscale

Così non ti vedo andare via, non mi rendo conto che non sei qui al mio fianco

ti smarrisco come si smarrisce un cane oppure un gatto

non ti aspetto e vado avanti ignaro, sbadato, distratto

Ti dimentico

Sei come una giornata di tanti anni fa, che c’eravamo tutti

e chissà dove stavamo andando o cosa stavamo festeggiando

forse una comunione o il mio compleanno

ma nessuno poi si è ritrovato nelle foto

Ti dimentico, sì

come se fossi tempo

mi accorgo che sei passata quando ormai non sei più qui

Eppure mi sembrava di averti visto gironzolare in un sogno

Mi è sembrato poco fa di sentire la tua voce là in strada

Pensavo di aver trovato in segreteria una tua chiamata…

Non importa, tanto non ho fame, non ho sonno

per colpa tua

per ciò che manca di te qui intorno, che non lo so, non mi ricordo

cos’è

che sarà mai di così speciale

So solo che adesso non posso, ho già da fare

ho già il mio quotidiano impegno di non pensarti per non morire

Così, per questo, ti dimentico ogni giorno

Mentre aspetto, solo

Il tuo ritorno

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.