Sull’autostrada che costeggia il mare

una piazzola di sosta in un paesaggio lunare

Che salto

Se puntassimo l’auto verso l’orizzonte

Se andassimo

Io e te

abbracciati alle nostre t-shirts

nel vento

Non hai nulla da dirmi, lo so

mentre io vorrei baciarti

ma tu, ombra disegnata d’asfalto

guardi altrove

guardi dove

Dico “che voglia di bere”

E tu rispondi “è questo, l’unico liquore che abbiamo…”

e mi mostri il tuo campionario di confezioni di cioccolatini

Scartane uno

Ne scarto uno anch’io

e via così

Ci siamo ubriacati di Mon Chéri

Stupidi

Non ci è nemmeno sembrato squallido insozzare per terra

che le carte tanto le porta via il vento

Ubriachi di Mon Chéri

abbiamo cantato la nostra canzone

sguaiatamente

in fondo al giorno che ci moriva in mano

Poi hai riso

forte

e hai detto “sì, sarebbe proprio un bel salto”

e hai acceso il motore

Sei rimasta lì

ubriaca di Mon Chéri

in attesa

indecisa

La tua bella bocca sporca di cioccolata

non smetteva

non smetteva

Di masticare

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.