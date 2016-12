Mio cugino dice che ci vorrebbero due vite

D’altronde di un gioco apprendi prima le regole

e per poter vincere devi saper perdere

Immagina se capissimo il rispetto

il rispetto, prima dell’amore…

Invece abbiamo poco tempo e un minimo di spazio

Siamo fili attorcigliati in un groviglio buffo

e il primo bacio lo diamo quasi con i denti

Vedi… Se avessi un’altra vita non ti lascerei scappare…

anzi, dentro un’altra vita, ti verrei a cercare

Ha ragione mio cugino, lui dice, mio cugino, che…

che ci vorrebbero due vite

una

una per sbagliare

e una

una per ripetere e rifare

Come una vita di riserva, dovessimo mai morire troppo giovani

o una memoria di ciò che non abbiamo fatto, o abbiamo fatto male

Una vita come un file da rinominare, da salvare con nome

come quando prima di salire su un palco fai le prove, io…

Io, se avessi un’altra vita, imparerei a baciare…

però poi risbaglierei per il gusto di sbagliare

D’altronde non ho mai visto un vecchio felice

Ci illudiamo, crescendo, cambiando, di ottenere di più

Invece vivere è un continuo perdere

perdere il tempo, la gioventù

Perdere i sogni e la bellezza

le persone che amiamo, perdere la forza

Perdere l’erezione… ha ragione, ha ragione

ha ragione mio cugino

(che poi in realtà è cugino di mia moglie)

lui dice che ci vorrebbero due vite

una

una per imparare

e una

una per vivere ed amare

D’altronde la storia si ripete e si ripete sempre

noi siamo quelli che lavorano, la carne da macello

una pratica, in bilico tra le tasse e la guerra, siamo niente

mani sudate di pane a carezzare le teste dei figli, io…

Io, se tutti avessimo due vite, imparerei a sparare…

Ucciderei i malvagi, i prepotenti, tanto avrebbero un’altra vita

un’altra vita da espiare

Ha ragione, ha ragione mio cugino

(l’ho già detto che è cugino di mia moglie?)

lui dice che ci vorrebbero due vite

una

una per lottare

e una

una per riposare

Come una vita di ritorno, all’orizzonte di un interminabile viaggio

o una memoria di ciò che non abbiamo fatto, o abbiamo fatto con poco coraggio

una vita come un file da rinominare, da salvare con nome

come quando prima di salire su un palco fai le prove, io…

Io, e avessi un’altra vita, imparerei a baciare…

però poi risbaglierei

per il gusto di sbagliare

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.