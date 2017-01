Chissà cosa si prova a nascere nel Caos

La terra ha gli stessi muscoli stanchi

di chi la luna

non l’ha vista mai…

Girgenti è una miniera di giorni sempre uguali

Viene il tempo in cui la si ricorda appena

o si riesce a parlare

solo di lei…

E quando fuggi da qui trovi solo, dietro il vetro di una finestra

il volto sottile di donna che non ti cerca e non ti aspetta

E se c’è qualcuno che ride, è lei…

Tua moglie pazza

E scrivi pensando alle maschere che tu, nudo, non sai indossare

nemmeno dentro a un partito che ha la guerra nelle parole

Il treno ha fischiato anche per lui…

Tuo figlio prigioniero

Chissà cosa si prova a comprendere le cose

a guardarsi, solo, vivere da dentro

a sentirsi naso

dentro lo specchio…

Il teatro è una miniera di personaggi sani

I pazzi sono fuori, seduti in galleria

e gridano

fuori l’autore

E quando lasci la penna ci provi, ma non sai vivere davvero

Star dietro le quinte è più facile, non ti prendi mai sul serio

Perchè ridere, vivere, scrivere – pensi – sono orpelli dell’autore

La tana, il rifugio, la buca, dove chiudere l’errore

E se c’è qualcuno che ride sarà

la voce fuori campo

Se c’è qualcuno che ride sarà

voce

fuori campo

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.