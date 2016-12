Baci, Maria.

L’ho trovata stamattina.

Ha fatto capolino tra cinquantottoeuroEnel, Vienialmarketdaiprezzivantaggiosi e EstrattocontoBancaSanPatrizio.

Si è sollevata a stento.

Ha mostrato il suo panorama, spingendo le colline oltre la fredda burocrazia bollettaria, l’ipocrita gentilezza pubblicitaria, la misera realtà bancaria.

Paesaggio rotondo, ubertoso, probabilmente particolare di interno umbro; non eccessivamente assolato – lo sono spesso certe volgari vedute litoranee – ma sereno e vibrante, come mano che guida sicura puledro purosangue a tiro di calesse originale d’epoca.

E’ stato facile immaginare sveglie da prima luce dell’alba color di brace e segnali orari galleggianti (chicchirichì e campane e zoccoli nei campi ancora umidi). Un paradiso ignaro o troppo furbo che non crede o sogna che i mattinieri motori cittadini davvero sappiano cantare.

E ho guidato con negli occhi un miraggio bucolico sovrapposto al dito medio di un altro automobilista a cui non ho dato la precedenza; e vigili, prodi difensori del diritto stradale, sprezzanti del pericolo; e uomini caffellattei, a cui è inutile far notare che un parabrezza pulito non serve a penetrare la nebbia.

Fessure equidistanti tra vetture ferme mi hanno acceso nel cervello oppiacee visioni di possibile parcheggio; e dunque…

Chi ti ha mandata qui?

le ho detto, mi son detto, quasi lo avessero fatto apposta, sì, per prendermi in giro e suscitare la mia invidia.

Da dove vieni?

le ho chiesto, mi son chiesto e, senza leggere, l’ho buttata via.

Ho fatto appena in tempo a scorgere, mentre scivolava tra sacchi di rifiuti (quello è il tuo posto, perché un luogo così non esiste, non è vero), mentre si poggiava finalmente malinconica sui resti sfatti di un’insalata, un indirizzo che no, non è il mio.

Han consegnato a me, per errore, stamattina, i baci che, chissà quando, ha mandato a qualcuno, questa troia sconosciuta firmatasi Maria!

©Thomas Pistoia

N.B. Vietata ogni riproduzione anche parziale senza la citazione del nome dell’autore.